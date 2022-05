Per la prima volta la California ha prodotto il 100% della sua energia da fonti rinnovabili (Di venerdì 6 maggio 2022) “Si può fare!”. Vi ricordate l’indimenticabile battuta di Frankenstein Jr? Anche in quel caso c’entrava in qualche modo l’elettricità, ma la notizia che stiamo per darvi non ha nulla di fantascientifico, né di pauroso. Anzi: è il segnale che le cose stanno davvero cambiando. E in meglio. Secondo quanto comunicato dal California Independent System Operator (Caiso), la società non-profit che gestisce la rete elettrica dello Stato, lo scorso sabato infatti, per qualche minuto, tutto il fabbisogno energetico dello stato della California è stato soddisfatto dall’energia rinnovabile. Ed è la prima volta che succede. Lo storico risultato, secondo quanto riporta il quotidiano Desert Sun è stato raggiunto intorno alle 2:50 del 30 aprile. Per la prima volta lo ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 6 maggio 2022) “Si può fare!”. Vi ricordate l’indimenticabile battuta di Frankenstein Jr? Anche in quel caso c’entrava in qualche modo l’elettricità, ma la notizia che stiamo per darvi non ha nulla di fantascientifico, né di pauroso. Anzi: è il segnale che le cose stanno davvero cambiando. E in meglio. Secondo quanto comunicato dalIndependent System Operator (Caiso), la società non-profit che gestisce la rete elettrica dello Stato, lo scorso sabato infatti, per qualche minuto, tutto il fabbisogno energetico dello statoè stato soddisfatto dall’rinnovabile. Ed è lache succede. Lo storico risultato, secondo quanto riporta il quotidiano Desert Sun è stato raggiunto intorno alle 2:50 del 30 aprile. Per lalo ...

