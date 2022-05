Per la Lazio c’è la priorità al reparto difensivo (Di venerdì 6 maggio 2022) La difesa biancoceleste infatti subirà un forte restyling durante la prossima sessione di mercato, una piccola rivoluzione per accontentare Maurizio Sarri. Al momento . Per la Lazio c’è la priorità alla difesa: quali sono i nomi? Non ci sono grosse novità a riguardo. Secondo “Il Corriere dello Sport” i nomi sono rimasti sempre gli stessi, l’ex tecnico di Napoli e Juventus vuole un terzino sinistro e un difensore centrale. Nicolò Casale dell’Hellas Verona e Fabio Parisi dell’Empoli restano sempre in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri. Il primo ha soltanto sfiorato la casacca biancoceleste durante la sessione di gennaio, per il secondo non sono mai stati fatti dei tentativi. La valutazione del difensore scaligero è di circa 12-15 milioni. Stessa cifra anche per il terzino dei toscani. Con 30 milioni possono arrivare entrambi. Novità su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022) La difesa biancoceleste infatti subirà un forte restyling durante la prossima sessione di mercato, una piccola rivoluzione per accontentare Maurizio Sarri. Al momento . Per lac’è laalla difesa: quali sono i nomi? Non ci sono grosse novità a riguardo. Secondo “Il Corriere dello Sport” i nomi sono rimasti sempre gli stessi, l’ex tecnico di Napoli e Juventus vuole un terzino sinistro e un difensore centrale. Nicolò Casale dell’Hellas Verona e Fabio Parisi dell’Empoli restano sempre in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri. Il primo ha soltanto sfiorato la casacca biancoceleste durante la sessione di gennaio, per il secondo non sono mai stati fatti dei tentativi. La valutazione del difensore scaligero è di circa 12-15 milioni. Stessa cifra anche per il terzino dei toscani. Con 30 milioni possono arrivare entrambi. Novità su ...

