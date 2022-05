Pensioni 2022 e Bonus 200 euro, ultime novità: intervista esclusiva a Barbagallo (UILP) (Di venerdì 6 maggio 2022) In questi giorni si sta parlando del Decreto Sostegni varato dal Governo e delle misure in esso introdotte per tutelare il potere di acquisto delle famiglie eroso dagli ultimi aumenti, tra queste misure rientra anche il Bonus economico del valore di 200 euro per pensionati, dipendenti ed autonomi con reddito entro i 35.000 euro lordi annui. Questa mattina ci siamo interfacciati con Carmelo Barbagallo, Segretario generale UILP, per sapere le sue considerazioni al riguardo e per comprendere se, a suo avviso, vi sono altre misure urgenti sulle Pensioni in essere che il Governo dovrebbe mettere in campo quanto prima al fine di diminuire la pressione fiscale anche sulle Pensioni e per dare una boccata di ossigeno a pensionati e pensionate. A voi le sue parole in questa ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 6 maggio 2022) In questi giorni si sta parlando del Decreto Sostegni varato dal Governo e delle misure in esso introdotte per tutelare il potere di acquisto delle famiglie eroso dagli ultimi aumenti, tra queste misure rientra anche ileconomico del valore di 200per pensionati, dipendenti ed autonomi con reddito entro i 35.000lordi annui. Questa mattina ci siamo interfacciati con Carmelo, Segretario generale, per sapere le sue considerazioni al riguardo e per comprendere se, a suo avviso, vi sono altre misure urgenti sullein essere che il Governo dovrebbe mettere in campo quanto prima al fine di diminuire la pressione fiscale anche sullee per dare una boccata di ossigeno a pensionati e pensionate. A voi le sue parole in questa ...

