Pechino Express: le tre coppie che volano alla finale (Di venerdì 6 maggio 2022) Si è conclusa anche la semifinale di Pechino Express e solamente tre coppie si sono aggiudicate un posto nell’ultimissima tappa. I finalisti, dunque, sono: i “Pazzeschi”, “Mamma e Figlia” e gli “Sciacalli”. Ma cosa è successo nella nona tappa? Nella prima tappa negli Emirati Arabi, penultimo tratto della Rotta dei Sultani di Pechino Express le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 6 maggio 2022) Si è conclusa anche la semidie solamente tresi sono aggiudicate un posto nell’ultimissima tappa. I finalisti, dunque, sono: i “Pazzeschi”, “Mamma e Figlia” e gli “Sciacalli”. Ma cosa è successo nella nona tappa? Nella prima tappa negli Emirati Arabi, penultimo tratto della Rotta dei Sultani dile … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Atsushisnacks : Vivo nella speranza che prima o poi faranno un edizione all stars di Pechino Express - StigmabaseF : Costantino della Gherardesca: ''Tu sei frocio, non ti mischiare con questi gay', così mi disse ...: Che differenza… - MondoTV241 : PECHINO EXPRESS: ecco le 3 coppie in finale #pechinoexpress - zazoomblog : Dove vedere Pechino Express 2022 streaming gratis e diretta TV8? Replica nona puntata - #vedere #Pechino #Express… - coafearless : Mi sono spoilerato Pechino express di nuovo ma stavolta è colpa di fru ?? -