Pechino Express 2022: la resa di Italia-Brasile e lo sfogo commovente di Victoria Cabello (Di venerdì 6 maggio 2022) La semifinale dell'adventure game di Sky vede l'eliminazione delle temibilissime Italia-Brasile e il discorso di Victoria Cabello, che ha ritrovato sé stessa dopo la malattia grazie al programma Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 maggio 2022) La semifinale dell'adventure game di Sky vede l'eliminazione delle temibilissimee il discorso di, che ha ritrovato sé stessa dopo la malattia grazie al programma

Advertising

winterainbowv : Mini thread svt as le coppie di pechino express 2022: - Bah_96_ : Apro instagram vedo chi è uscito a questa tappa di Pechino Express chiudo instagram vado a dormire beata #pechinoexpress - ClaudiaMaralfa : @WalterSantoro16 @Rainbow25029067 @PechinoExpress @helenaprestes È anche quello visto che c’erano delle prove di cu… - taemicetto : non apro insta per non vedere i post di pechino express, vengo qui e trovo uno spoiler ?? - cmqpiena : 'Con chi partiresti per Pechino Express? Nome della coppia?' - Sicuramente uno capace di portare anche il mio zaino… -