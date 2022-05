Pattinaggio artistico a rotelle, Artistic World Cup 2022: i convocati dell’Italia per la tappa portoghese. Esordio per Luppi (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando mancano poco meno di due settimana all’inizio della prima, attesissima, tappa dell’Artistic World Cup 2022, la nuova competizione internazionale e itinerante di Pattinaggio Artistico a rotelle, il CT della Nazionale azzurra Fabio Hollan nella giornata di martedì 3 maggio ha diramato le convocazioni per il secondo appuntamento, fissato a Parades (Portogallo) dal 30 maggio al 4 giugno. Sarà una tappa estremamente significativa, in quanto segnerà il debutto in una gara di prima fascia in categoria Senior di Giada Luppi, atleta reduce da un’annata semplicemente magistrale in categoria Junior, culminata con la medaglia d’oro conquistata ai Campionati Mondiali di Asunciòn (Paraguay). Insieme all’atleta seguita da ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando mancano poco meno di due settimana all’inizio della prima, attesissima,dell’Cup, la nuova competizione internazionale e itinerante di, il CT della Nazionale azzurra Fabio Hollan nella giornata di martedì 3 maggio ha diramato le convocazioni per il secondo appuntamento, fissato a Parades (Portogallo) dal 30 maggio al 4 giugno. Sarà unaestremamente significativa, in quanto segnerà il debutto in una gara di prima fascia in categoria Senior di Giada, atleta reduce da un’annata semplicemente magistrale in categoria Junior, culminata con la medaglia d’oro conquistata ai Campionati Mondiali di Asunciòn (Paraguay). Insieme all’atleta seguita da ...

Advertising

Fabrizio__66 : @paolostallone66 @giannattasius @qn_lanazione @acffiorentina Io le posso dare le seguenti discipline: sci nautico,… - pescarasport24 : Campionati Interregionali di pattinaggio artistico specialità Solo-Dance - GiornalediMonte : Montesilvano: arrivano i Campionati Interregionali di pattinaggio artistico specialità Solo-Dance.. - fisritalia : La World Cup 2022 di #pattinaggio artistico metterà in scena 4 diversi eventi, in cui si sfideranno i pattinatori p… - ultimaeprima : amo lo sport in generale quindi nuoto, ciclismo, danza, tennis, pattinaggio artistico e soprattutto la formula 1 (charles leclerc) -