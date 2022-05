(Di venerdì 6 maggio 2022) Ha aperto ildi emergenza, è salitoe si è lasciato scivolare sulladi atterraggio. La scena sembra quella di un film di James Bond ma è accaduto davvero. Undel volo 2478 della United Airlines partito da San Diego e in arrivo a Chicago, non ha atteso che le procedure di atterraggio venissero concluse: durante il rullaggio verso il gate, è praticamente scappato daldi emergenza. La storia la racconta il New York Post. “Il nostro personale di terra ha fermato ilfuori dall’aereo che è stato consegnato alle forze dell’ordine. L’aereo ha proseguito fino al gate dove tutti sono sbarcati in sicurezza”, così la United Airlines. E la regista MaryEllen Eagelston, seduta qualche fila dietro l’uomo, ha scattato una...

Advertising

tempoweb : Apre l'uscita d'emergenza in fase di rullaggio: follia sul jet diretto a Chicago #5maggio - leggoit : Passeggero apre l'uscita d'emergenza di un #aereo e scivola giù dall'ala VIDEO -

Il Fatto Quotidiano

Il, in seguito arrrestato, non è nemmeno uscito dall'uscita di emergenza vicino al suo sedile ma è passato da una parte all'altra dell'aereo, scavalcando 4 persone.Mentre un' aereo della United Airlines stava atterrando, ancora in movimento, unha deciso di aprire l'uscita di emergenza e di scendere scivolando sull'ala. L'uomo è stato arrestato. Passeggero apre il portellone dell’aereo, scende sull’ala e si butta in pista FOTO Un passeggero a bordo del velivolo ha aperto l’uscita di emergenza, è salito sull’ala ed è scivolato rovinosamente sulla pista mentre l’aereo era in movimento, poichè stava effettuando il ...Un passeggero di un volo della United Airlines è stato arrestato per aver aperto l'uscita d'emergenza dell'aereo ed è sceso scivolando sull'ala.