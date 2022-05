Papa Francesco come sta? Riposo assoluto alla gamba, ma vuole rimettersi per viaggiare questa estate (Di venerdì 6 maggio 2022) stamattina per Papa Francesco - quando si è mostrato ai religiosi che lo aspettavano nell'Aula Paolo VI su una carrozzella spinto dal suo maggiordomo, Sandro - è stato un... Leggi su ilmattino (Di venerdì 6 maggio 2022)mattina per- quando si è mostrato ai religiosi che lo aspettavano nell'Aula Paolo VI su una carrozzella spinto dal suo maggiordomo, Sandro - èto un...

Advertising

eziomauro : Ville, yacht e orologi di lusso: i segreti del patriarca Kirill e l'attacco a papa Francesco - la Repubblica - Avvenire_Nei : #Ucraina Impagliazzo: dal #Papa grande coraggio, sono a Mosca i destini della guerra - Agenzia_Ansa : VIDEO | Dopo aver incontrato Papa Francesco e aver parlato con lui 'di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile… - donMimmo : RT @AleteiaIT: Se il Covid non esiste, se Papa Francesco è massone, se la Terra è piatta e ci hanno ingannato, se forze oscure governano il… - papswell61 : RT @ImSophiaPLMS: Nessuno viene risparmiato.Papa Francesco, Gandhi. Condanniamo gli invasori non gli uomini di pace.Lavorare in sinergia pe… -