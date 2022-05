Pancarrè per ricette facili e veloci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Pancarré per? Perchè no. Dal francese pain carré, comunemente chiamato anche pane in cassetta, è un tipo di pane che a differrenza di quanto possiamo pensare si presta a molte varianti golose. Generalmente siamo abituati ad utilizzarlo per sandwich o toast, in realtà può essere un valido alleato perpiù ricercate. Grazie al suo impasto molto morbido è ideale per la realizzazione di tramezzini apprezzati da grandi e piccini. Per comodità spesso lo acquistiamo già pronto ma tramite una semplice ricetta possiamo farlo anche a casa preservandone cos le caratteristiche più naturali. Quelli confezionati infatti vengono spesso trattati con alcol etilico in grado di svolgere un’azione antimicrobica ma anche strutto, emulsionanti e conservanti. Con ilpossiamo ...