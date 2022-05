Palmitessa | fuori oggi il video di “Luna” | il nuovo singolo prodotto da Charlie Charles

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Esceildi, ildi Palmitessadadisponibile da giovedì 5 maggio su tutte le piattaforme digitali per Bhmg/Island Records. Palmitessa è il nome d’arte di Valeria Palmitessa, classe 1997. Di origini pugliesi, dopo gli studi si trasferisce a Londra, dividendosi tra il lavoro e la passione per la musica. Dopo l’esperienza in Inghilterra si sposta a Milano e inizia ufficialmente il suo percorso artistico come autrice per diversi artisti italiani. Nel 2020 pubblica il suo primoCool, seguito dall’EP NO FEAT composto da otto tracce. Nel 2022 firma con BHMG e pubblica ilFolliada...