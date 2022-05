Pallanuoto | Serie A1 2022 | clamoroso in gara-1 | Trieste batte i campioni d’Italia dell’AN Brescia

(Di venerdì 6 maggio 2022) Un risultatoin-1 di semifinale per quanto riguarda i play-off dimaschile. Alla Pro Recco non risponde l’AN: iin carica infatti vengono clamorosamente sconfitti in casa alla Mompiano da un eccezionaleche si impone 11-10. Match davvero equilibrato, a differenza di ciò che ci si poteva aspettare alla vigilia. La banda di Sandro Bovo non trova lo strapotere fisico e tecnico e gli ospiti rispondono colpo su colpo, trovandosi per lunghi tratti alla pari con gli scudettati 2021. In un finale palpitante Giacomo Bini trova la rete che dà una gioia immensa alla squadra di Bettini, la vera e propria sorpresa di questa stagione. AN10-11 AN ...

Un risultato clamoroso in gara-1 di semifinale per quanto riguarda i play-off di pallanuoto maschile. Alla Pro Recco non risponde l'AN Brescia: i campioni d'Italia in carica infatti vengono ... La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la Pro Recco, nellapiscina di Punta Sant'Anna a Recco, l'incontro valevole per la 1^ giornata delle Semifinali 1°/4° posto dei Play Off del Campiona ...