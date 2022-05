Palestina | i pessimi dati sul lavoro | effetto di Covid e occupazione E i giovani pagano di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) di Claudia De Martino Secondo l’ultimo sondaggio ufficiale sulla forza-(PCBS, 2021), insolo il 44 della popolazione attiva risulta occupata, di cui il 69.9% di uomini e solo il 18.1% di donne (in forte contrasto rispetto agli arabi di Israele, occupati al 69.3% e con una percentuale di donne, oggi al 38.2%, in costante crescita). La disè ferma al 26%, ma il tasso dei sottoccupati è in costante crescita (+11%, oggi pari a 536.000 persone) e pari a un terzo degli occupati (34%), con alcune zone particolarmente impattate negativamente dalla pandemia, come il governatorato di Betlemme, penalizzato dall’assenza di turismo, e i governatorati centrali della Striscia di Gaza (Khan Younis e Deir el-Balah, 400.000 e 300.000 persone rispettivamente sui 2.1 milioni complessivi), ormai un’area strutturalmente isolata ...