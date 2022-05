Palazzo dei Mercedari Modica. Si arricchisce il Museo Ornitologico Faunistico (Di venerdì 6 maggio 2022) Modica – Si arricchisce sempre di più il Museo Ibleo di Palazzo dei Mercedari di Modica, proprio ieri sono state aperte le porte della sala dedicata alla sezione faunistica del MOF (Museo Ornitologico Faunistico).Allocato al piano terra del Palazzo, il MOF accoglie una preziosa collezione di reperti naturalistici risalente alla fine dell’ottocento, di proprietà dell’I.I.S “Archimede” con cui il comune ha stipulato una convenzione per avere in comodato d’uso parte della preziosa collezione faunistica – ornitologica, al fine di un’ottica di valorizzazione e fruizione da parte della collettività. La nuova esposizione annovera molte specie rare ed estinte – hanno dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate e l’Assessore ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 6 maggio 2022)– Sisempre di più ilIbleo dideidi, proprio ieri sono state aperte le porte della sala dedicata alla sezione faunistica del MOF ().Allocato al piano terra del, il MOF accoglie una preziosa collezione di reperti naturalistici risalente alla fine dell’ottocento, di proprietà dell’I.I.S “Archimede” con cui il comune ha stipulato una convenzione per avere in comodato d’uso parte della preziosa collezione faunistica – ornitologica, al fine di un’ottica di valorizzazione e fruizione da parte della collettività. La nuova esposizione annovera molte specie rare ed estinte – hanno dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate e l’Assessore ...

Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri n. 76 è convocato questo pomeriggio, alle ore 17.30, a Palazzo Chigi. - borghi_claudio : Pausa dei lavori nella bellissima sala di Palazzo Cernezzi. Per non farci mancare nulla rimasta inagibile a causa d… - Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 76 ?? - LupoVeg : RT @LAVonlus: Inchiesta sul commercio di tigri: animali trattati come oggetti e fatti innervosire nelle loro gabbie. Mancano pochissimi gi… - quotidianodirg : #Cultura #Modica Palazzo dei Mercedari Modica. Si arricchisce il Museo Ornitologico Faunistico -