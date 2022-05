Oxfam Festival, a Firenze due giorni di incontri su disuguaglianze, povertà lavorativa ed educativa, accesso alla salute, finanza etica (Di venerdì 6 maggio 2022) Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alla disuguaglianza e alla povertà, organizza a Firenze la prima edizione dell’Oxfam Festival, Creiamo un futuro di uguaglianza. Due giorni di incontri e dibattiti, in programma il 12 e 13 maggio all’Istituto degli Innocenti. In apertura la presentazione del rapporto DisuguItalia: ridare valore, potere e dignità al lavoro, con la partecipazione del ministro del Lavoro Andrea Orlando. Tra gli ospiti della manifestazione Marina Sereni, Walter Ricciardi, Linda Laura Sabbadini, Ezio Mauro, Chiara Saraceno, Leonardo Becchetti, Gianna Fracassi, Giuseppe Provenzano, Gabriela Bucher, Ilaria D’Amico. Nove gli eventi, in presenza e in streaming, che coinvolgono oltre 60 personalità di istituzioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022), organizzazione impegnata nella lottadisuguaglianza e, organizza ala prima edizione dell’, Creiamo un futuro di uguaglianza. Duedie dibattiti, in programma il 12 e 13 maggio all’Istituto degli Innocenti. In apertura la presentazione del rapporto DisuguItalia: ridare valore, potere e dignità al lavoro, con la partecipazione del ministro del Lavoro Andrea Orlando. Tra gli ospiti della manifestazione Marina Sereni, Walter Ricciardi, Linda Laura Sabbadini, Ezio Mauro, Chiara Saraceno, Leonardo Becchetti, Gianna Fracassi, Giuseppe Provenzano, Gabriela Bucher, Ilaria D’Amico. Nove gli eventi, in presenza e in streaming, che coinvolgono oltre 60 personalità di istituzioni, ...

