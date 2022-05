(Di venerdì 6 maggio 2022) In casasi prepara una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione. Uno dei calciatori destinati a lasciare l’azzurro è Adam, con l’algerino voglioso di trovare più spazio. Alessio Zerbin La dirigenza partenopea è già a lavoro per allestire la squadra della prossima stagione, ma Giuntoli avrebbe individuato il. Si tratta di Alessio Zerbin, attaccante che in estate tornerà aldopo aver fatto molto bene in prestito al Frosinone in Serie B. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Advertising

Spazio Napoli

... Mkhitaryan e Perez 32' Spallettia Rrahmani di fare attenzione ai lanci su Zaniolo e alle ... Marfella, Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Tuanzebe, Elmas, Demme, Zielinski, Politano,. ...In attacco la pattuglia degli esterni subirà una rivoluzione: via Insigne,non convince e ... Ecco perché dopo il talento georgiano, il Napoli punta anche Junior Traoré : il Sassuolo30 ... Ounas chiede la cessione: il Napoli ha già scelto il sostituto NAPOLI - Al tramonto di una stagione che riporta gli azzurri in Champions League ma lascia i tifosi con l'amaro in bocca di una enorme chance scudetto buttata al vento, in casa Napoli e' già iniziata ...Ma in uscita ci sono anche altri calciatori come Ounas e Petagna ad esempio, così come lo stesso Demme che chiede maggiore spazio. Al momento il Napoli ha preso i due calciatori funzionali alle ...