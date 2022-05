Ostia | i bagnini ringraziano Falconi | “Ha assicurato controlli e tutele”

(Di venerdì 6 maggio 2022)– Pace fatta tra il minisindaco Marioe idi. I membri della sezione Lazio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti hanno infatti voluto ringraziare il presidente del Municipio X per aver ascoltato le richieste avanzate nelle scorse settimane: “– scrivono dall’associazione – hacapillari su tutto il personale impiegato nelle spiagge libere di Roma Capitale e, a seguito di queste parole, il Municipio X ha anche provveduto alla rettifica di un passaggio del bando del servizio di salvataggio sulla spiaggia di Castel Porziano (leggi qui), dove venivano citati i contratti di categoria in maniera generica, ribadendo l’obbligo dell’aggiudicatario al completo rispetto del solo Ccnl Ppee Turismo, firmato da ...

