Ospina, Sportmediaset: “Per Spalletti è insostituibile” (Di venerdì 6 maggio 2022) Ospina Spalletti – Sportmediaset ha analizzato l’importanza di David Ospina per Luciano Spalletti. Il portiere colombiano, sotto la guida del tecnico di Certaldo, è sempre più una garanzia tra i pali. Leadership e tranquillità all’intero reparto difensivo, ma il futuro resta in bilico. “Ospina è a Napoli dall’estate 2018, quando arrivò dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato l’anno successivo). Nelle prime tre stagioni non è mai stato titolare inamovibile della porta partenopea, alternandosi prima con Karnezis poi con Meret, ma sotto la guida di Spalletti è diventato quasi insostituibile, complice anche qualche acciacco fisico dell’estremo difensore azzurro. Contro la Fiorentina, lo scorso 10 aprile, ha toccato le 100 ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022)ha analizzato l’importanza di Davidper Luciano. Il portiere colombiano, sotto la guida del tecnico di Certaldo, è sempre più una garanzia tra i pali. Leadership e tranquillità all’intero reparto difensivo, ma il futuro resta in bilico. “è a Napoli dall’estate 2018, quando arrivò dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato l’anno successivo). Nelle prime tre stagioni non è mai stato titolare inamovibile della porta partenopea, alternandosi prima con Karnezis poi con Meret, ma sotto la guida diè diventato quasi, complice anche qualche acciacco fisico dell’estremo difensore azzurro. Contro la Fiorentina, lo scorso 10 aprile, ha toccato le 100 ...

Advertising

MondoNapoli : Sportmediaset - Spalletti vuole trattenere Ospina! - - infoitsport : Napoli, l'agente di Ospina: 'Libero a fine stagione, diverse trattative avviate' - Sportmediaset - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Ospina ai saluti? L'agente: 'Libero a fine stagione, trattative in corso' #Napoli #Ospina #mercato #SportMediaset https… - PrecisionUno : @sportmediaset Ospina ha dimostrato qualita ottime. E' un portiere solido che non ha paura degli scontri diretti, c… - sportmediaset : Ospina ai saluti? L'agente: 'Libero a fine stagione, trattative in corso' #Napoli #Ospina #mercato #SportMediaset… -