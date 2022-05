Ospina, l’agente annuncia l’addio al Napoli: “abbiamo diverse trattative, saremo liberi di scegliere” (Di venerdì 6 maggio 2022) l’agente di Ospina, Lucas Jaramillo , chiude al rinnovo con il Napoli. il portiere colombiano è destinato a lasciare la maglia azzurra a fine stagione. Alex Meret e David Ospina, i due portieri del Napoli di Luciano Spalletti, hanno entrambi con la possibilità di andare via a fine stagione. Una situazione davvero complicata quella in cui si è infilato il Napoli, che non sa ancora su quale dei due calciatori puntare. La sicurezza di partecipare alla prossima Champions League dà alla società la possibilità di programmare con più tempo a disposizione, avendo già un’idea del budget da poter spendere. Certo le cessioni faranno la differenza, ma bisogna partire dalle basi. Ed allora il rinnovo di Meret o quello di Ospina va valutato seriamente ed in fretta. David ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 maggio 2022)di, Lucas Jaramillo , chiude al rinnovo con il. il portiere colombiano è destinato a lasciare la maglia azzurra a fine stagione. Alex Meret e David, i due portieri deldi Luciano Spalletti, hanno entrambi con la possibilità di andare via a fine stagione. Una situazione davvero complicata quella in cui si è infilato il, che non sa ancora su quale dei due calciatori puntare. La sicurezza di partecipare alla prossima Champions League dà alla società la possibilità di programmare con più tempo a disposizione, avendo già un’idea del budget da poter spendere. Certo le cessioni faranno la differenza, ma bisogna partire dalle basi. Ed allora il rinnovo di Meret o quello diva valutato seriamente ed in fretta. David ...

