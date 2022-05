Orsini nel mirino dei servizi | che cosa cercano e chi vogliono colpire Spunta un sospetto inquietante

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il professorè forse una delle figure più controverse che siano mai apparse nel dibattito da talk nel nostro Paese. Professore universitario, analista e per molti vicino a posizioni filo-Putin. Il prof che nei talk show tra la 7 e la Rai afferma senza problemi che "i bambini vivono bene anche sotto le dittature" e che la "guerra è colpa della Nato", avrebbe addosso ildei nostrisegreti. Il motivo? Il Copasir vorrebbe vederci chiaro sulla presunta collaborazione tra lo stessoe il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il Dis. Il dipartimento a quanto pare starebbe tardando nel fornire ulteriori dettagli sui punti di contatto tra la propria attività e quella da docente e analista di. Su questo fronte si apre, come riporta il Foglio, un problema non ...

... Yanis Varoufakis non ha intenzione di diventare un Alessandroqualsiasi. L'ex ministro greco alle Finanze, protagonista della battaglia con la Troika2015, sabato non parteciperà ......della guerra il nuovo personaggio della rissa talk all'italiana è il professor Alessandro. ... Floris invece gli antagonisti li confondemucchio dei numerosi ospiti di Dimartedì . I troll ci ...Assolvere Hitler per tenere la Finlandia fuori dalla Nato non è un paradosso politico, ma una figuraccia storica. A scatenare il conflitto nel 1939 non furono le alleanze della Polonia, ma il desideri ...L'appuntamento è per sabato prossimo, il 7 maggio, a Milano. Esce Alessandro Orsini (per ora), entra Yanis Varoufakis. Titolo del simposio: “Dopo il governo della pandemia, l’economia di guerra” La c ...