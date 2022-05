“Ore 14”, Piera Maggio chiede aiuto nella ricerca di Denise: “Lo Stato mi ha abbandonata” (Di venerdì 6 maggio 2022) Piera Maggio ha aggiornato i telespettatori di “Ore 14”, riguardo alle ricerche della figlia Denise Pipitone. La piccola è scomparsa il 1° settembre del 2004 da Mazara del Vallo (Trapani) quando aveva 4 anni, 18 anni fa. La madre non ha mai perso la speranza e spera un giorno di poter riabbracciare la sua Denise. Tuttavia la donna ha spiegato a Milo Infante che lo Stato non la sta aiutando nelle ricerche. “Ore 14”, il grido di aiuto di Piera Maggio Piera Maggio ha confidato che da giorni sta male perché si sente abbandonata dallo Stato. “C’è stata una chiusura di dialogo tra noi e la procura e il magistrato di turno”. La donna ha dovuto occuparsi da sola di far fare il test del Dna ad ... Leggi su tvzap (Di venerdì 6 maggio 2022)ha aggiornato i telespettatori di “Ore 14”, riguardo alle ricerche della figliaPipitone. La piccola è scomparsa il 1° settembre del 2004 da Mazara del Vallo (Trapani) quando aveva 4 anni, 18 anni fa. La madre non ha mai perso la speranza e spera un giorno di poter riabbracciare la sua. Tuttavia la donna ha spiegato a Milo Infante che lonon la sta aiutando nelle ricerche. “Ore 14”, il grido didiha confidato che da giorni sta male perché si sentedallo. “C’è stata una chiusura di dialogo tra noi e la procura e il magistrato di turno”. La donna ha dovuto occuparsi da sola di far fare il test del Dna ad ...

