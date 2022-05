Oppo Watch Free: buona dotazione di sensori per il fitness e la salute. Impressiona la durata della batteria (Di venerdì 6 maggio 2022) Presentato ad inizio anno, l’Oppo Watch Free è uno smartWatch dell’azienda cinese che offre funzioni interessanti per il fitness ed il monitoraggio della salute, un design semplice e moderno ad un prezzo accessibile. Nel design il Watch Free ricorda molto una fitness band, ma con dimensioni più importanti visto l’ampio display rettangolare ( con bordi e cornici arrotondate) da 1.64?; il cinturino fornito in silicone durante la prova è sempre risultato comodo senza dare fastidio o provocare irritazioni anche indossando l’orologio di Oppo a lungo. Interessante anche la scelta delle “Watch face” (i quadranti): per quanto non espandibile le opzioni presenti -più di 40- si adattano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Presentato ad inizio anno, l’è uno smartdell’azienda cinese che offre funzioni interessanti per iled il monitoraggio, un design semplice e moderno ad un prezzo accessibile. Nel design ilricorda molto unaband, ma con dimensioni più importanti visto l’ampio display rettangolare ( con bordi e cornici arrotondate) da 1.64?; il cinturino fornito in silicone durante la prova è sempre risultato comodo senza dare fastidio o provocare irritazioni anche indossando l’orologio dia lungo. Interessante anche la scelta delle “face” (i quadranti): per quanto non espandibile le opzioni presenti -più di 40- si adattano ...

Advertising

Mani90827124 : Oppo F21 Pro 5G Vs Vivo V23e Comparison |F21pro 5G Vs Vivo V23e Speed Te... - TechReason : Oppo F21 Pro (8GB) vs Poco X3 Pro (6GB) - Speed Test & Comparison! (Snap... - satyampopreview : Oppo @OPPOIndia @gogiinc @realmeTechLife - Mani90827124 : Oppo F21 Pro 4G Vs Vivo V23e Comparison |F21pro 4G Vs Vivo V23e Speed Te... - ROMIRU : FIND X5: TOP de LINHA OPPO supera rivais da Samsung, Apple e Xiaomi? | H... -