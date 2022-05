OLED Samsung: DDAY.it svela i nuovi TV il 14 maggio a Milano, Roma e Napoli. Partecipa anche tu! (Di venerdì 6 maggio 2022) Evento eccezionale in tre grandi negozi a Milano, Roma e Napoli nel pomeriggio di sabato 14 maggio: i redattori di DDAY.it sveleranno e presenteranno al pubblico i primissimi esemplari di TV OLED Samsung, basati sul rivoluzionario pannello potenziato dall'utilizzo dei Quantum Dots. Ti aspettiamo!... Leggi su dday (Di venerdì 6 maggio 2022) Evento eccezionale in tre grandi negozi anel pomeriggio di sabato 14: i redattori di.it sveleranno e presenteranno al pubblico i primissimi esemplari di TV, basati sul rivoluzionario pannello potenziato dall'utilizzo dei Quantum Dots. Ti aspettiamo!...

Advertising

Digital_Day : Segnare in agenda! - Digital_Day : LG Display sente la pressione di Samsung Display sull'OLED? La concorrenza porterà a prodotti migliori - TerenceKemy : @HDblog È tipo come se una 500 (samsung qled) costasse quanto una mercedes (oled). Ma va la, va là, va là !!! - Digital_Day : Nuova puntata della telenovela sulla futura gamma di TV OLED di Samsung. Una cosa è certa: i primi Samsung con disp… - v2Dark : @stebaraz Se vuoi leggere un articolo che spiega in modo piuttosto chiaro e comprensibile le differenze sostanziali… -