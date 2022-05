Nuovo bonus mobilità 2022 per bici e monopattini: ecco come richiedere il contributo - GUIDA (Di venerdì 6 maggio 2022) bonus mobilità sostenibile si riparte: chi ha rottamato un vecchio veicolo ( categoria M1) e ha acquistato un mezzo più "green" ( tra agosto e dicembre 2020 ) potrà infatti contare su un credito di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 maggio 2022)sostenibile si riparte: chi ha rottamato un vecchio veicolo ( categoria M1) e ha acquistato un mezzo più "green" ( tra agosto e dicembre 2020 ) potrà infatti contare su un credito di...

Advertising

TrendOnline : Arriva un nuovo #bonus 600 #euro per la tua #famiglia con #ISEE alto o basso: l'#INPS e #Draghi hanno dato il via l… - infoiteconomia : Bonus casa 2022 e Ecobonus: come funziona il nuovo portale - Monaco992 : Bonus: di nuovo anno 2021… per concludere in bellezza: in platea non c’era un c4zzo di nessuno! Ah… Forse no. - vlasec_ciotto : RT @jedasupport: Un nuovo bonus che ha tutto il sapore di una ulteriore presa in giro - HughWilliamsIT : @fattoquotidiano Bonus 200€? E di nuovo il governo dimentica i disabili.I governanti italiani ancora una volta lasc… -