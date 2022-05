Nuovi soci in Edinnova: sono le due bergamasche PM Serramenti e Sikuro Group (Di venerdì 6 maggio 2022) Bergamo. L’assemblea di Edinnova – svoltasi giovedì 5 maggio nella sede di Confindustria Bergamo – ha approvato l’ingresso dei Nuovi soci ed è stata l’occasione per fare il punto sulle attività e sulle strategie della rete. Numerose le iniziative lanciate, nonostante le difficoltà generate dalla pandemia e, in seguito, dalle crescenti tensioni legate ai contesti economici e politici internazionali sempre più critici. Edinnova, nata sul modello dell’esperienza Intellimech nel luglio 2020 e operativa da settembre dello stesso anno, è la rete per l’innovazione della filiera dell’edilizia, promossa da Confindustria Bergamo e Ance Bergamo e supportata da RetImpresa, agenzia di Confindustria per le aggregazioni e reti d’impresa, con l’obiettivo di favorire la ricerca di base e applicata e il trasferimento tecnologico. La ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Bergamo. L’assemblea di– svoltasi giovedì 5 maggio nella sede di Confindustria Bergamo – ha approvato l’ingresso deied è stata l’occasione per fare il punto sulle attività e sulle strategie della rete. Numerose le iniziative lanciate, nonostante le difficoltà generate dalla pandemia e, in seguito, dalle crescenti tensioni legate ai contesti economici e politici internazionali sempre più critici., nata sul modello dell’esperienza Intellimech nel luglio 2020 e operativa da settembre dello stesso anno, è la rete per l’innovazione della filiera dell’edilizia, promossa da Confindustria Bergamo e Ance Bergamo e supportata da RetImpresa, agenzia di Confindustria per le aggregazioni e reti d’impresa, con l’obiettivo di favorire la ricerca di base e applicata e il trasferimento tecnologico. La ...

