Nuoto: i convocati azzurri per i Mondiali e i Giochi del Mediterraneo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – La direzione delle squadre Nazionali di Nuoto, dando seguito alla notizia del rinvio al 2023 dei 31esimi Giochi Mondiali Universitari, ha definito le selezioni che parteciperanno ai prossimi impegni internazionali assoluti di Nuoto, in programma nei mesi di giugno e luglio. Il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini presenta le squadre per i Campionati Mondiali in programma dal 18 al 25 giugno a Budapest e per i 19esimi Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Orano dall’1 al 5 luglio. “La composizione delle squadre nazionali per gli eventi estivi è stata molto laboriosa – spiega il direttore tecnico azzurro Cesare Butini – come si può dedurre dal numero degli atleti che avranno l’opportunità di rappresentare il nostro Paese in una competizione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – La direzione delle squadre Nazionali di, dando seguito alla notizia del rinvio al 2023 dei 31esimiUniversitari, ha definito le selezioni che parteciperanno ai prossimi impegni internazionali assoluti di, in programma nei mesi di giugno e luglio. Il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini presenta le squadre per i Campionatiin programma dal 18 al 25 giugno a Budapest e per i 19esimidelche si disputeranno a Orano dall’1 al 5 luglio. “La composizione delle squadre nazionali per gli eventi estivi è stata molto laboriosa – spiega il direttore tecnico azzurro Cesare Butini – come si può dedurre dal numero degli atleti che avranno l’opportunità di rappresentare il nostro Paese in una competizione ...

