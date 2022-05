Novità WhatsApp, arrivano le reazioni ai messaggi: come funzionano (Di venerdì 6 maggio 2022) Novità per WhatsApp la principale piattaforma di messaggistica istantanea tra le più utilizzate al mondo. Nella giornata di ieri Mark Zuckerberg ha annunciato infatti il rilascio di un interessante aggiornamento che consentirà, proprio come accade su Facebook, di apporre delle reazioni ai messaggi ricevuti. Si tratta soltanto dell’ultima Novità per la piattaforma che da tempo ha avviato un percorso di potenziamento e miglioramento dell’esperienza per l’utente. come funzionano le reazioni ai messaggi su WhatsApp Il meccanismo è molto semplice anche perché si tratta di una funzione già nota agli utenti di Instagram (o Facebook come detto) ma anche quelli di Telegram, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022)perla principale piattaforma distica istantanea tra le più utilizzate al mondo. Nella giornata di ieri Mark Zuckerberg ha annunciato infatti il rilascio di un interessante aggiornamento che consentirà, proprioaccade su Facebook, di apporre delleairicevuti. Si tratta soltanto dell’ultimaper la piattaforma che da tempo ha avviato un percorso di potenziamento e miglioramento dell’esperienza per l’utente.leaisuIl meccanismo è molto semplice anche perché si tratta di una funzione già nota agli utenti di Instagram (o Facebookdetto) ma anche quelli di Telegram, ...

