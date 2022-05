Nostalgia: teaser, poster e prime foto del film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino (Di venerdì 6 maggio 2022) Svelati teaser, poster e prime foto di Nostalgia, il nuovo film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino in concorso a Cannes 2022. Sono stati diffusi il teaser trailer, poster e le prime foto di Nostalgia, il nuovo film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino che sarà presentato in Concorso al 75º Festival di Cannes e uscirà nelle sale italiane il 25 maggio 2022. Nel cast di Nostalgia, tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea, troviamo Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 maggio 2022) Svelatidi, il nuovodiconin concorso a Cannes 2022. Sono stati diffusi iltrailer,e ledi, il nuovodiconche sarà presentato in Concorso al 75º Festival di Cannes e uscirà nelle sale italiane il 25 maggio 2022. Nel cast di, tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea, troviamo, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora ...

Advertising

Think_movies : “Nostalgia”: il Poster e il Teaser Trailer del nuovo film Mario Martone in Concorso al 75esimo Festival di Cannes… - comingsoonit : Ecco le nuove immagini del film di Mario Martone, che vede protagonista @pfavino e sarà in corsa per la Palma d'oro… - amiciweb : RT @ciakmag: Nostalgia, il teaser trailer del film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino ?? - ValentinaDAmic4 : Nostalgia: teaser, poster e prime foto del film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino - - mymovies : Nostalgia, il teaser trailer del film di Mario Martone. Dal 25 maggio al cinema. -