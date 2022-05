“Non ti dimentichiamo”. Lutto nel cinema italiano, addio al famoso attore. Dalle commedie alla fama (Di venerdì 6 maggio 2022) Lutto nel cinema italiano, è morto a 88 anni l’attore Enzo Robutti. In molti ricorderanno le sue performance nei tanti film usciti tra gli anni ’70 e ’80, in pellicole della cosiddetta commedia scollacciata. L’uomo è morto a marzo 2022 ma la famiglia ha deciso di divulgare la notizia soltanto adesso. Chi lo conosceva sa bene che da tempo, l’ex attore viveva in una casa di riposo. Enzo Robutti è nato a Bologna il 24 ottobre 1933, l’uomo si diplomò alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e poi iniziò la carriera come attore comico nei cabaret. I più grandi ricorderanno qualche sua scena sul palcoscenico del Derby Club di Milano con Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Gianfranco Funari, Toni Santagata, Teo Teocoli, interpretando spesso personaggi surreali e iracondi. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)nel, è morto a 88 anni l’Enzo Robutti. In molti ricorderanno le sue performance nei tanti film usciti tra gli anni ’70 e ’80, in pellicole della cosiddetta commedia scollacciata. L’uomo è morto a marzo 2022 ma la famiglia ha deciso di divulgare la notizia soltanto adesso. Chi lo conosceva sa bene che da tempo, l’exviveva in una casa di riposo. Enzo Robutti è nato a Bologna il 24 ottobre 1933, l’uomo si diplomòscuola del Piccolo Teatro di Milano e poi iniziò la carriera comecomico nei cabaret. I più grandi ricorderanno qualche sua scena sul palcoscenico del Derby Club di Milano con Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Gianfranco Funari, Toni Santagata, Teo Teocoli, interpretando spesso personaggi surreali e iracondi. Un ...

