No Stress: fuori ora il nuovo singolo di Marco Mengoni (Di venerdì 6 maggio 2022) È uscito da pochissimi minuti No Stress (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni, disponibile da oggi in pre-save e pre-add. No Stress: un pieno di calma e di energia No Stress è una canzone energica, un invito a ricercare la nostra routine, il nostro piccolo posto nel mondo. Il nuovo componimento ha lo scopo di esaltare la calma, mettendo in luce l'importanza della sua ricerca all'insegna della produttività e della creatività. Le caratteristiche del nuovo singolo di Marco Mengoni Scritto dal cantante Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef, No Stress presenta elementi sonori ...

