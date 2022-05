No all’Inter, la nuova destinazione di Dybala spiazza tutti (Di venerdì 6 maggio 2022) Dybala al Borussia Dortmund: è questa la nuova indiscrezioni di mercato che potrebbe trovare conferme a fine stagione. Dopo l’accostamento all’Inter, anche il club tedesco sarebbe pronto a puntare forte sull’argentino Dybala oggetto del desiderio del Borussia Dortmund in vista della prossima stagione. Come evidenziato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, l’attaccante argentino potrebbe rappresentare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 maggio 2022)al Borussia Dortmund: è questa laindiscrezioni di mercato che potrebbe trovare conferme a fine stagione. Dopo l’accostamento, anche il club tedesco sarebbe pronto a puntare forte sull’argentinooggetto del desiderio del Borussia Dortmund in vista della prossima stagione. Come evidenziato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, l’attaccante argentino potrebbe rappresentare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

orl_salvo : È la nuova terza coppa europea per importanza (personalmente la trovo come una forzatura per aggiungere partite e f… - Kulusecsi : Quindi Dortmund su Dybala?? Eppure mi avevano assicurato che per non rimanere disoccupato doveva andare per forza al… - Maglia13euros : Calhanoglu, nuova frecciata al Milan: 'All'Inter mi sento a casa' - Corriere dello Sport - CorSport : #Calhanoglu, nuova frecciata al #Milan: 'All'#Inter mi sento a casa' ?? - sportli26181512 : Calhanoglu, nuova frecciata al Milan: 'All'Inter mi sento a casa': Poco meno di un anno dopo il suo approdo in nera… -