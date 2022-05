Niente paura: per tutto maggio si celebra la masturbazione (Di venerdì 6 maggio 2022) maggio, mese della masturbazione (Foto LELO) L’autoerotismo è ancora un tabù? La domanda è lecita se consideriamo che maggio è il mese della masturbazione. La ricorrenza, che non tutti conoscono, è stata lanciata nel 1995 da un negozio di sex toys di San Francisco. Si trattava di una forma di sostegno, diventata poi internazionale, al messaggio lanciato dalla pediatra americana Joycelyn Elders, che ricopriva il ruolo di Surgeon General of the United States. In una conferenza alle Nazioni Unite, la principale portavoce in materia di salute pubblica del governo federale degli Usa dichiarò che la masturbazione andrebbe insegnata nelle scuole. Il discorso le costò le dimissioni, ma forse da allora qualcosa è cambiato. Secondo un recente sondaggio condotto da LELO, brand di sex toys, il 76,1% degli ... Leggi su amica (Di venerdì 6 maggio 2022), mese della(Foto LELO) L’autoerotismo è ancora un tabù? La domanda è lecita se consideriamo cheè il mese della. La ricorrenza, che non tutti conoscono, è stata lanciata nel 1995 da un negozio di sex toys di San Francisco. Si trattava di una forma di sostegno, diventata poi internazionale, al messaggio lanciato dalla pediatra americana Joycelyn Elders, che ricopriva il ruolo di Surgeon General of the United States. In una conferenza alle Nazioni Unite, la principale portavoce in materia di salute pubblica del governo federale degli Usa dichiarò che laandrebbe insegnata nelle scuole. Il discorso le costò le dimissioni, ma forse da allora qualcosa è cambiato. Secondo un recente sondaggio condotto da LELO, brand di sex toys, il 76,1% degli ...

emenietti : ehi ehi, ehi! c'è una nuova puntata di 'ci vuole una scienza' ?? con @divagatrice parliamo di come si diventa aller… - Maignangioia : Vi state facendo il sangue marcio per una squadra che ha preso 6 sberloni dal Brodo Glimt perché avete paura che al… - AlienPaul11 : @Sutilis Perché da troppo tempo siamo stati sugli allori. Abbiamo paura di perdere il lavoro, la macchina, la casa.… - impbianco : RT @emenietti: ehi ehi, ehi! c'è una nuova puntata di 'ci vuole una scienza' ?? con @divagatrice parliamo di come si diventa allergici alla… - MilanWorldForum : Ilic avverte il Milan. Le dichiarazioni QUI ???? -