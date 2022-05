Netflix Italia, annunciata una serie de Il Gattopardo e il ritorno di Zerocalcare (Di venerdì 6 maggio 2022) Ci aspettano grandi novità su Netflix Italia, annunciate dal Ceo della piattaforma di streaming Reed Hastings in persona, a Roma, durante la festa della società a Roma: tra i titoli più attesi, una ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022) Ci aspettano grandi novità su, annunciate dal Ceo della piattaforma di streaming Reed Hastings in persona, a Roma, durante la festa della società a Roma: tra i titoli più attesi, una ...

Advertising

Diletta65378687 : RT @DrApocalypse: #Zerocalcare al lavoro su una 2a serie animata Netflix Italia. Ma NON sarà il sequel di Strappare lungo i Bordi, bensì un… - globalistIT : Le novità che ci aspettano su Netflix - AlgeMarroncelli : RT @jan_novantuno: In Italia, dice Reed Hastings, Netflix ha quasi 5 milioni di abbonati. - StefanoTartaria : RT @DrApocalypse: Netflix Italia adatta #IlGattopardo sotto forma di serie tv. Preghiamo - fraversion : in Italia i numeri di Netflix crescono è sono vicini ai 5 milioni di abbonati (in autunno erano oltre 4). “In un an… -