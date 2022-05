Netflix inaugura la sede a Roma, Reed Hastings: “quasi 5 milioni di abbonati italiani” (Di venerdì 6 maggio 2022) Netflix inaugura venerdì 6 maggio ufficialmente il suo ufficio italiano a Roma, presso il Villino Rattazzi in Via Boncompagni 10, a conferma di un impegno importante e a lungo termine sul paese, sulla comunità creativa e sui consumatori italiani. “Oggi festeggiamo quasi cinque milioni di abbonati Netflix in Italia ”, dichiara Reed Hastings, Fondatore e Co-CEO Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 6 maggio 2022)venerdì 6 maggio ufficialmente il suo ufficio italiano a, presso il Villino Rattazzi in Via Boncompagni 10, a conferma di un impegno importante e a lungo termine sul paese, sulla comunità creativa e sui consumatori. “Oggi festeggiamocinquediin Italia ”, dichiara, Fondatore e Co-CEO Tvserial.it.

Advertising

RedCapes_it : Netflix inaugura la sede in Italia e annuncia le nuove produzioni italiane in arrivo - telesimo : BENVENUTA NETFLIX! ???? #Netflix inaugura oggi ufficialmente il suo ufficio italiano a #Roma e annuncia nuove produzi… - AgCultNews : Tv, Netflix inaugura ufficio a Roma e conferma impegno in Italia @NetflixIT @netflix #Netflix #netflixitalia -