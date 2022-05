Ne ha tantissimi | gelosamente conservati a Windsor | dice che la tirano su di morale Specie quello a forma di cameriere italiano

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nessuno sa come le è nata la passione per i macinapepe, ma la regina Elisabetta li trova irresistibili e per questo da anni ne riceve spesso in regalo da amici e parenti. Tutti in famiglia sanno che la sovrana li preferisce manuali, con forme e colori insoliti, e che devono soprattutto farla divertire. Ma non devono mai essere usati a tavola. La regina Elisabetta taglia la torta per i 70 anni di regno e non rinuncia all’ironia X ...