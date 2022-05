'Nave russa Makarov colpita', il video che fa discutere (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - La Nave russa Ammiraglio Makarov nel Mar Nero. Un video pubblicato su Twitte documenta l'incendio a bordo di una Nave, presumibilmente colpita da un missile. I media ucraini definiscono il filmato 'controverso'. Il video è associato ad attività di intelligence turca. A prima vista sembra registrato da un apparecchio a distanza notevole dalla Nave. In base alle immagini, l'apparecchio sta ruotando attorno alla Nave e la manovra non sarebbe compatibile con una distanza rilevante dalla Nave stessa. Si ipotizza quindi che l'apparecchio sia relativamente vicino alla Nave: le immagini sarebbero di qualità ridotta o sarebbero state volutamente realizzate con bassa definizione utilizzando magari ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - LaAmmiraglionel Mar Nero. Unpubblicato su Twitte documenta l'incendio a bordo di una, presumibilmenteda un missile. I media ucraini definiscono il filmato 'controverso'. Ilè associato ad attività di intelligence turca. A prima vista sembra registrato da un apparecchio a distanza notevole dalla. In base alle immagini, l'apparecchio sta ruotando attorno allae la manovra non sarebbe compatibile con una distanza rilevante dallastessa. Si ipotizza quindi che l'apparecchio sia relativamente vicino alla: le immagini sarebbero di qualità ridotta o sarebbero state volutamente realizzate con bassa definizione utilizzando magari ...

