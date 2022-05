(Di venerdì 6 maggio 2022)con la mamma – Credi: Massimiliano Di Giovanni – archivioAldic’è una mamma in più: è nato undi, fra i più piccoli rappresentanti di questo particolare gruppo di animali. In questi giorni il cucciolo, di cui ancora non è possibile stabilire il sesso, fa spesso capolino dal marsupio della mamma. È è stato accolto nel gruppo di quattro femmine e un maschio che da ieri hanno nuova dimora, dalla folta vegetazione e provvista di arricchimenti ambientali. Questi marsupiali, che si nutrono principalmente di erba, frutti e radici, si spostano usando la coda come puntello e appoggiando tutte le zampe sul terreno, ma quando si muovono velocemente saltano sulle zampe posteriori usando la lunga coda ...

Lopinionista : Nasce il canguro Bennett al Bioparco di Roma [FOTO] -

L'Opinionista

La tuta RING mixdalla pista, certificata secondo la normativa EN 17092:2020 in classe AAA, viene considerata come replica delle tute in pelle di ultima generazione. La tuta è costituita di pelle bovina ...La tuta RING mixdalla pista, certificata secondo la normativa EN 17092:2020 in classe AAA, viene considerata come replica delle tute in pelle di ultima generazione. La tuta è costituita di pelle bovina ... Nasce il canguro Bennett al Bioparco di Roma [FOTO] Al Bioparco di Roma c’è una mamma in più: è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo particolare gruppo di animali. In ...Pelle bovina abbinata alla pelle di Canguro per la replica delle tute in pelle di ultima generazione, certificata secondo la normativa EN 17092:2020 in classe AAA. Nei negozi Wheelup a 599 euro ...