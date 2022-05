Napoli | pronto soccorso del Cardarelli pieno | pazienti in barella in sala d’attesa Blitz dei Nas nella struttura Il 6 maggio altri 180 arrivi

(Di venerdì 6 maggio 2022)anche la mattina del 6ildell’Ospedaleche prosegue con 180 accessi nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza deinel reparto. Poca la folla dei parenti dei ricoverati all’esterno dove c’è anche l’auto della polizia, dopo l’ispezione effettuata ieri dai Nas per verificare l’eventuale criticità dell’assistenza sanitaria. La folla all’interno del reparto resta ma, spiegano dalla dirigenza dalall’ANSA, molta è legata anche all’attesa delle persone ricoverate inche vogliono essere spostati per approfondimenti nei reparti relativi alle loro patologie, si tratta di circa il 40% degli. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

matteosalvinimi : Presenterò urgentemente a mio nome interrogazione su sovraffollamento del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli,… - RaiNews : “Uomini e donne giacciono vicini nella stessa stanza d'ospedale in un groviglio di barelle contro ogni regola del d… - DioBenedicaMe : RT @faberpiredda: Il Pronto Soccorso del #cardarelli di Napoli ieri. Siamo entrati nella pandemia dicendo 'mai più', né siamo usciti con n… - Skarrozzz : RT @hystrionico1984: Al Cardarelli di Napoli 3 medici per 175 pazienti al pronto soccorso. Mandate armi a Zelensky. ?????? - StatodiFobia : RT @faberpiredda: Il Pronto Soccorso del #cardarelli di Napoli ieri. Siamo entrati nella pandemia dicendo 'mai più', né siamo usciti con n… -

leggi anche Investing2022: Giorgio Salvato (Trader) Si tratta di investire in Forex (... È consigliato a chi ha la passione per l'economia e l'analisi, e a chi èad imparare a fare ...Pieno anche questa mattina ilsoccorso dell'Ospedale Cardarelli ache prosegue con 180 accessi nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza dei pazienti nel reparto. Poca la folla dei ...- NAPOLI, 06 MAG - Verifiche da parte del Nas di Napoli, coordinate dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, sono state eseguite nella giornata di ieri nell'ospedale Cardarelli della città, per a ...Lo afferma all'ANSA Maurizio Di Mauro, direttore dell'Ospedale dei Colli a Napoli che comprende #Monaldi, #Cotugno e #Cto.