Napoli Mertens, appuntamento con DeLa per il rinnovo: le ultime

Napoli Mertens, per il rinnovo DeLa e il belga si danno appuntamento a fine stagione: l'idea è quella di continuare insieme Il Napoli e Mertens avanti insieme? Il belga vuole restare ancora in azzurro e De Laurentiis gli dà appuntamento a fine stagione per discutere. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport, che indica la strada da proseguire per l'attaccante. L'idea è quella di andare avanti insieme, ma servirà uno sforzo da parte di Mertens per ridursi l'ingaggio.

