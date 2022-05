Napoli, al posto di Spalletti parla tutto lo staff in conferenza stampa (Di venerdì 6 maggio 2022) A presentare il match del Napoli contro il Torino, si sono presentati tutti i collaboratori di Luciano Spalletti, tecnico di Certaldo, che ha voluto rendere merito al lavoro di tutto il gruppo squadra. "E' stata una stagione difficile dal punto di vista della preparazione atletica. L'80% della rosa ha avuto il Covid, che ha strascichi non di poco conto a livello muscolare". Parola del preparatore atletico del Napoli Francesco Sinatti –come rioporta il Corriere dello Sport- Giornata di vigilia in casa azzurra: ma il tecnico Luciano Spalletti non ha parlato in conferenza stampa, lasciando spazio a tutti i suoi collaboratori tecnci, come per dare merito al lavoro stagionale di tutto il ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) A presentare il match delcontro il Torino, si sono presentati tutti i collaboratori di Luciano, tecnico di Certaldo, che ha voluto rendere merito al lavoro diil gruppo squadra. "E' stata una stagione difficile dal punto di vista della preparazione atletica. L'80% della rosa ha avuto il Covid, che ha strascichi non di poco conto a livello muscolare". Parola del preparatore atletico delFrancesco Sinatti –come rioporta il Corriere dello Sport- Giornata di vigilia in casa azzurra: ma il tecnico Lucianonon hato in, lasciando spazio a tutti i suoi collaboratori tecnci, come per dare merito al lavoro stagionale diil ...

