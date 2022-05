Napalm Girl: la ‘bimba’ simbolo della guerra in Vietnam è a Milano (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono passati 50 anni dalla celebre foto Napalm Girl, quella scattata l’8 giugno 1972 durante la guerra del Vietnam, in cui compariva una bimba nuda che fuggiva da bombardamenti. Quella ragazzina che allora aveva 9 anni è Phan Thi Kim Phuc e l’autore dell’immagine è Nick Ut. Vi raccomandiamo... A Milano compare il murales di Anna Frank contro la guerra in Ucraina Nel 1973 il fotografo vinse il Premio Pulitzer proprio per questo scatto, mentre la protagonista è stata nominata nel 1997 ambasciatrice dell’UNESCO. Ora si ritrovano, dopo 50 anni, sotto la foto che li ha fatti conoscere in mostra a Palazzo Lombardia, dal 6 al 31 maggio 2022. L’esposizione dal titolo From Hell to Hollywood ripercorre la carriera di Ut, dopo la ... Leggi su diredonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono passati 50 anni dalla celebre foto, quella scattata l’8 giugno 1972 durante ladel, in cui compariva una bimba nuda che fuggiva da bombardamenti. Quella ragazzina che allora aveva 9 anni è Phan Thi Kim Phuc e l’autore dell’immagine è Nick Ut. Vi raccomandiamo... Acompare il murales di Anna Frank contro lain Ucraina Nel 1973 il fotografo vinse il Premio Pulitzer proprio per questo scatto, mentre la protagonista è stata nominata nel 1997 ambasciatrice dell’UNESCO. Ora si ritrovano, dopo 50 anni, sotto la foto che li ha fatti conoscere in mostra a Palazzo Lombardia, dal 6 al 31 maggio 2022. L’esposizione dal titolo From Hell to Hollywood ripercorre la carriera di Ut, dopo la ...

repubblica : La Napalm Girl a Milano per lo scatto simbolo della guerra in Vietnam [di Simone Mosca] - SkyTG24 : Kim Phuc, 50 anni dopo la Napalm girl incontra il fotografo Nick Ut in mosta a #Milano -