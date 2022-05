Nadal-Alcaraz in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022

(Di venerdì 6 maggio 2022) Rafaelaffronterà il giovanissimo connazionale Carlosnei quarti di finale deldi. L’ex numero uno del mondo arriva all’appuntamento dopo la battaglia di più di tre ore contro il belga Goffin, contro cui ha anche annullato quattro match point (due consecutivi) nel tie-break del set decisivo. Anchenon ha avuto vita facile contro il britannico Norrie, piegato solamente dopo tre set e più di due ore e mezza di gioco. I precedenti dicono 2-0 in favore di, che ha vinto proprio alla Caja Màgica il primo scontro diretto andato in scena un anno fa. Il maiorchino prevalse nettamente ma era un altro. Già la folle semifinale di Indian Wells dello scorso marzo durata più di tre ore, ...

... senza un vero dominatore, potrebbe favorire quel definitivo cambio generazionale di cui lei è l'alfiere insieme ad"I migliori sembrano in difficoltà ma la verità è cheha vinto l'...Scattano i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid, ma è soprattutto il giorno del derby spagnolo tra Rafaele Carlos. È questa la sfida sicuramente più attesa, lo scontro generazionale, il campione e quello che appare il suo erede naturale. I due si sono già affrontati per due ... ATP Madrid: il programma dei quarti, spicca il derby Nadal-Alcaraz È stato numero 1 del tennis italiano ed è ora alla guida della squadra di Coppa Davis. Filippo Volandri lancia la 79esima edizione degli Internazionali d'Italia al via domani ...La sfida che tutti aspettano è servita. Oggi è in programma Nadal-Alcaraz, match valido per i quarti di finale del torneo di Madrid. Con fatica, il maiorchino ha liquidato Goffin, regalandosi la sfida ...