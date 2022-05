Nadal - Alcaraz, il derby per sfidare Djokovic (Di venerdì 6 maggio 2022) Scivola, s'arrabbia, s'adombra, ma alla fine non corre grandi rischi. Nel suo 88mo quarto di finale in un Masters 1000, Novak Djokovic ha sconfitto 63 64 Hubert Hurkacz per la quarta volta in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Scivola, s'arrabbia, s'adombra, ma alla fine non corre grandi rischi. Nel suo 88mo quarto di finale in un Masters 1000, Novakha sconfitto 63 64 Hubert Hurkacz per la quarta volta in ...

Advertising

giulio_alinari : Nadal sta perdendo apposta per partecipare live a CheTempoCheFa. Ci sono delle priorità nella vita #Nadal #Alcaraz #MutuaMadridOpen - PietroDotti : @SkySport La partita tra Nadal e Alcaraz, mi ricorda una lontanissima finale del campionato italiano tra Pietrangeli e Panatta. - thewaterflea : RT @GuidoDeMartini: ???? DJOKOVIC VOLA IN SEMIFINALE A MADRID ???? ????Battendo Hurkacz in 80’ con un secco 6-3, 6-4 #Djokovic vola in semifinale… - cataldo_ignazio : @paolobertolucci Al netto dell’esperienza e vittorie di Nadal e Djokovic ma questo Alcaraz a Madrid si candida a de… - armando_marzano : Volevo andare a correre Cambio canale Nadal-Alcaraz?? Rimango sul divano. Fine -