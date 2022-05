Muore inseguita dal fratello perché ha una relazione trans | c' è la condanna

(Di venerdì 6 maggio 2022) La Corte d'Assise di Napoli hato a nove anni e sei mesi di carcere il 32enne Michele Antonio Gaglione, imputato per la morte della sorella Maria Paola, 21...

I pm della procura di Nola (Napoli) avevano chiesto per Michele Antonio Gaglione 22 anni di carcere per l'omicidio volontario della sorella e il tentato omicidio del compagno Ciro Migliore. I giudici ...La vicenda. La ragazza morì cadendo dallo scooter guidato da Ciro, mentre la coppia era inseguita in moto dal fratello di lei, che era contrario alla relazione tra i due. La tragedia si verificò ad Ac ...