Mps | Mussari | ' grato a difensori | mi sono sempre difeso solo in aule giustizia'

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia gratitudine e il mio affetto agli avvocati Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi che hanno voluto rappresentarmi e difendermi sin dal primo atto d'indagine, continuando a farlo anche quando altro non vi era che il mio esser loro grato. Ho scelto di difendermi solo e soltanto nelle aule di giustizia, non vi è oggi ragione di mutare registro e commentare la sentenza". Lo afferma all'Adnkronos l'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari assolto dai giudici della corte d'appello di Milano nell'inchiesta sulla banca senese.

LaStampa : Processo Mps, assolti in appello gli ex vertici Mussari e Vigni - sabrinaEx5S : RT @sostengoi40: Mps, l'appello ribalta tutto: assolti Mussari, Vigni e tutte le banche coinvolte. I risparmiatori hanno perso tutto ma i c… - stefani_lorenzo : RT @nonkonforme: Tutti assolti in appello per #MPS. Mussari incluso. La banca del PD, ha lasciato uno spaventoso buco di 50 MILIARDI nelle… - cpetacci : RT @nonkonforme: Tutti assolti in appello per #MPS. Mussari incluso. La banca del PD, ha lasciato uno spaventoso buco di 50 MILIARDI nelle… - sostengoi40 : Mps, l'appello ribalta tutto: assolti Mussari, Vigni e tutte le banche coinvolte. I risparmiatori hanno perso tutto… -