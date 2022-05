(Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag. (Adnkronos) - "Non prima delle ore 13" è l'indicazione dei giudici d'diper il verdetto agli exdi Mps. Il pg Gemma Gualdi non ha replicato nonostante le opinioni espresse ddifese "contro la mia persona e i primi giudici" e ha accolto "positivamente le molte revoche delle parti civili". Nella sua requisitoria dello scorso 24 gennaio la procura generale ha chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi per l'ex presidente della banca senese, nell'ambito del processo su una serie di operazioni finanziarie realizzate dalla banca senese per coprire le perdite provocate dall'acquisto di Antonveneta. Nel processo che vede 13 imputati e tre società alla sbarra, la pubblica accusa ha chiesto anche la condanna a 6 anni per Antonio ...

TV7Benevento : Mps: Milano, sentenza appello per ex vertici Mussari e Vigni attesa alle ore 13 - -

Tra gennaio e marzo, Mps ha registrato un un utile netto in calo del 91,9% rispetto ai 119,3 milioni dello stesso periodo 2021 ...