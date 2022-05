Moviola Genoa Juventus | l’episodio chiave del match

Advertising

infoitsport : Genoa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - gilnar76 : Genoa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - SampNews24 : #SampdoriaGenoa, rigore giusto. La moviola del Corriere dello Sport - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Succede di tutto nel finale - Grifoman1 : Succede di tutto nel finale -

ASCOLTA Allo stadio Ferraris, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Ferraris,e Juventus si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - ...ASCOLTA L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Juventus L'episodio chiave delladel match trae Juventus, valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Sozza. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Genoa Juventus L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Juventus, valido per la 36ª giornata ...Ma sarà anche una grande occasione per la Vecchia Signora di ottenere un primato che manca ormai dagli anni 60. Questa sera la Juve di Max Allegri farà visita al Genoa di Blessin in uno scontro di vit ...