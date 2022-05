Mourinho pazzo di gioia per la sua Roma: la finale di Conference League fa piangere l’allenatore giallorosso | VIDEO (Di venerdì 6 maggio 2022) Serata speciale, quella di ieri, per Josè Mourinho, che è riuscito a portare la Roma in finale di Conference League. Il tecnico portoghese non è riuscito a contenere l’emozione a fine partite, lasciandosi andare ad un pianto commosso. Un’emozione troppo forte per il tecnico portoghese, che a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime: “questo club mi ha fatto sentire di nuovo speciale. Ho versato qualche lacrima alla fine, sì, perchè sento quello che provano tutti. La mia emozione è stata per tutti coloro che amano questo club. I tifosi, i giocatori, i proprietari. Questo spirito di squadra, abbiamo iniziato a costruirlo nel nostro campo estivo in Portogallo il primo giorno, e da allora si è costruito, giorno dopo giorno: questo gioco è la ciliegina sulla torta. Questa vittoria è di tutti, è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Serata speciale, quella di ieri, per Josè, che è riuscito a portare laindi. Il tecnico portoghese non è riuscito a contenere l’emozione a fine partite, lasciandosi andare ad un pianto commosso. Un’emozione troppo forte per il tecnico portoghese, che a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime: “questo club mi ha fatto sentire di nuovo speciale. Ho versato qualche lacrima alla fine, sì, perchè sento quello che provano tutti. La mia emozione è stata per tutti coloro che amano questo club. I tifosi, i giocatori, i proprietari. Questo spirito di squadra, abbiamo iniziato a costruirlo nel nostro campo estivo in Portogallo il primo giorno, e da allora si è costruito, giorno dopo giorno: questo gioco è la ciliegina sulla torta. Questa vittoria è di tutti, è ...

