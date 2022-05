Mourinho ha creato una nuova Roma

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nella conferenza stampa pre-partita Joséaveva fatto di tutto per rompere le barriere che dividevano i tifosi dalla sua squadra. Come se l’entusiasmo del tifonista potesse defluire come acqua in campo una volta che quelle barriere fossero andate in mille pezzi. «Spero che l’emozione possa aiutare la mia squadra», aveva dichiarato l’allenatore portoghese «70mila spettatori a vedere la partita non è nulla, ma se vogliono giocare la storia è diversa». Forse nessuna tifoseria in Italia quanto quella giallorossa discute così tanto di quanto possa influire il tifo e la città, più in generale, sulle prestazioni della squadra, eppure l’appello diai suoi tifosi non è sembrato strano a nessuno. Come se i tentacoli della città “piovra”, come una volta la descrisse Fabio Capello, non avessero più nessun potere. Come se non ...