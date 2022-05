Advertising

OperaFisista : I media americani scrivono che senza le informazioni fornite dal Pentagono, i radar e le batterie missilistiche di… - ilgiornale : L'ingegnere di sviluppo radar spiega come l'Ucraina ha affondato il Moskva: 'La difesa aerea era molto obsoleta, no… - ilmessaggeroit : Moskva, radar spenti o non attivi: tutti gli errori (con l'aiuto dell'intelligence Usa) che l'hanno affondato -

... quando la flotta guidata dalpattugliava, minacciosa, le acque al largo di Odessa, nel Mar Nero. I media americani scrivono che senza le informazioni fornite dal Pentagono, ie le ......Olimpio Al momento dell'attacco idi scoperta dell'ammiraglia russa erano spenti o comunque non attivi: se funzionanti, avrebbero dovuto scoprire la minaccia in arrivo L'affondamento del...La perdita circa un mese fa dell’incrociatore Moskva, orgoglio della Flotta russa nel Mar Nero, ha rappresentato un duro colpo per Putin. Mosca ha fornito una versione dei fatti secondo cui la nave sa ...L'equipaggio del Moskva non era pronto all'attacco missilistico ucraino che ha affondato l'ammiraglia russa del Mar Nero: lo spiega una nuova analisi dell'attacco dello scorso ...