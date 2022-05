JacZan : Mosca mente sulla guerra come sul volo MH17, abbattuto nel 2014. - WILCHE91 : @MEcosocialista Vero, Draghi stamattina m'ha fatto venire in mente il film 'La Scuola' agli scrutini. Quando parlan… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Gli #Usa avrebbero aiutato l'Ucraina a localizzare il #Moskva. L'accusa a #Mosca: 'Mente all'Onu' - REstaCorporate : RT @Libero_official: Gli #Usa avrebbero aiutato l'Ucraina a localizzare il #Moskva. L'accusa a #Mosca: 'Mente all'Onu' - GuidoAnselmi6 : @Porcupino999 @FmMosca @GiulioMarini2 Ma cosa potrà mai scrivere 'seriamente' il Mosca? Ma lo capite che mente, men… -

Anche se la guerra in Ucraina infuria, la Corte distrettuale dell'Aja sta portando avanti le udienze che riguardano lo schianto del volo 17 della Malaysia Airlines (MH17) , rispettando scrupolosamente ...... di fare arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a. Certo, era ... Probabilmente ciò si verifica perché solo cambiando ladelle persone si potrebbe ottenere una positiva ... Mosca mente: le chiama evacuazioni ma le sue sono deportazioni. Azovstal di nuovo sotto le bombe Una tattica consueta “Stanno mentendo, sappiamo che stanno mentendo e loro sanno ... ha detto che questa diffidenza è ben comprensibile se non altro perché “Mosca ha cambiato troppo spesso la sua ...Settantaduesimo giorno di guerra in Ucraina. Prevista una nuova evacuazione dall'acciaieria Azovstal di Mariupol.